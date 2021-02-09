Uluslararası Türk Akademisi, 2021'i "Ali Şir Nevai Yılı" ilan etti
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Uluslararası Türk Akademisi, 2021'i "Ali Şir Nevai Yılı" ilan etti

09.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:02
Uluslararası Türk Akademisi, 2021'i

NUR Uluslararası Türk Akademisi, ünlü şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin doğumunun 580. yıl dönümü dolayısıyla 2021'i "Ali Şir Nevai Yılı" ilan etti.

NUR Uluslararası Türk Akademisi, ünlü şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin doğumunun 580. yıl dönümü dolayısıyla 2021'i "Ali Şir Nevai Yılı" ilan etti.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yer alan Uluslararası Türk Akademisi, "Ali Şir Nevai Yılı" açılış etkinliği düzenledi.

"Doğu'nun Parlak Yıldızı Ali Şir Nevai" konulu konferansa Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram Niyazhocayev, ünlü Kazak şairi ve tercüman Nesipbek Aitulı, Ali Şir Nevai Taşkent Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Şuhrat Sirociddinov, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'nun yanı sıra Türk dünyasının tanınmış devlet ve bilim insanları katıldı.

Çevrim içi konferansta konuşan Kıdırali, ünlü şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin doğumunun 580. yıl dönümü dolayısıyla 2021 yılının akademide "Ali Şir Nevai Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, "Söz konusu konferans, bütün sene boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerin başı olacak. Tüm üye ülkelerimizde Türk dünyasının önemli şahsiyeti Ali Şir Nevai'nin hayatı ve eserleri ile ilgili bilimsel konferanslar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Akademi tarafından Ali Şir Nevai bursunun tahsis edileceğini de kaydeden Kıdırali, "Nevai mirasına ilişkin bilimsel araştırmalara burs verilecek. Ayrıca eserlerini Türk dillerine kazandırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ünlü Kazak şair Nesipbek Aitulı ise 30 yıldır Ali Şir Nevai'nin eserlerini incelediğini belirterek, "Nevai'nin zengin mirası, nesilden nesle aktarılmalıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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