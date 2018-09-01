Uluslararası Turaz Adli Bilimler Kongresi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Ebubekir Şahin, "Her geçen gün gelişen medya teknolojileriyle haberler, hiçbir süzgece tabi tutulmadan son kullanıcılara yani halkımıza veriliyor. Bunların önüne geçmek için haberlerin belli bir süzgeçten geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü verilen haberlerin şekli ve sıklığına göre vakalardaki artış bilimsel olarak ispatlanmıştır." dedi.

Uluslararası TURAZ Akademi Derneği (UTAK) tarafından düzenlenen, resmi dili Türkçe olan Bilim ve Adalet 2. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Bilimler Adli Tıp ve Pataloji Kongresi, İstanbul'da başladı.

Swissotel The Bosphorus'daki kongrenin açılış bölümünde konuşan Ebubekir Şahin, kongrenin içerik olarak kendilerini de yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, kurum olarak çocuk istismarı, kadına karşı şiddet konusunda düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Medya ile adli bilimler arasında köprüler oluşturmaya çalıştıklarını belirten Şahin, "Her geçen gün gelişen medya teknolojileriyle haberler hiçbir süzgece tabi tutulmadan son kullanıcılara yani halkımıza veriliyor. Bunların önüne geçmek için haberlerin -sansür olarak görülmesin- belli bir süzgeçten geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü verilen haberlerin şekli ve sıklığına göre vakalardaki artış bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu yüzden ortak yapacağımız çalışmalar önemli. Özellikle kadına karşı şiddetin ve çocuk istismarının önlenmesinde yine medyaya düşen görevin çok fazla olduğunu görmekteyiz. Çünkü medyanın bu tür özensiz verdiği haberlerin şiddeti ve istismarı artırdığı artık kesin olarak kabul edilmektedir." diye konuştu.

Kongre Başkanı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, kongrede resmi dil olarak Türkçe kullanılacağına dikkati çekti.

Bilginin paylaşımında ana dilin önemine değinen Celbiş, Türkiye'de çok fazla uluslararası kongre yapıldığını ancak resmi dili Türkçe olan ilk kongreyi düzenlemenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Kongrede adli bilimler alanındaki son gelişmelerin paylaşılacağını bildiren Celbiş, şunları kaydetti:

"Yan etkinlik ve çalıştaylarda başta ülkemiz olmak üzere dünyada meydana gelen büyük toplumsal olayların toplum psikolojisi üzerine etkileri de tartışılacak. Dünya üzerindeki adli bilimler, adli tıp ve patolojide son gelişmeleri ele alacağız.

Çocuk istismarı, kadına şiddet, medyanın çocuklar üzerindeki etkileri üzerine önemli oturumlar gerçekleştireceğiz. Davet edilen Türk devletlerinden bilim insanları ile geçmiş tarih ve kültür birliğimiz canlandırılacak, ortak bilimsel çalışmalar önü açılacak ve diğer ülkeler ile kültür alışverişi sağlanarak dostluklar geliştirilecek."

Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden Adli Tıp ve Patoloji Başkanı Adalet Hasanov'un da başkanı olduğu kongreye, RTÜK üyeleri, Yargıtay üyeleri, adli tıp uzmanları ve çalışanları, 25 farklı ülkeden akademisyen, antropologlar ve toksikologlar katılıyor.