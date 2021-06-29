Uluslararası Tuna Günü'nde Beyoğlu'nda anlamlı proje
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Uluslararası Tuna Günü'nde Beyoğlu'nda anlamlı proje

Uluslararası Tuna Günü'nde Beyoğlu'nda anlamlı proje
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda Uluslararası Tuna Günü kapsamında ilçedeki Macar kurumlarının bulunduğu noktalara plaket yerleştirildi.

Beyoğlu'nda Uluslararası Tuna Günü kapsamında ilçedeki Macar kurumlarının bulunduğu noktalara plaket yerleştirildi.

Beyoğlu Belediyesi ve Macar Kültür Merkezi, arasında yapılan işbirliği kapsamında ilçede Macar kurumlarının bulunduğu noktalara anı plaketi yerleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Macaristan Başkonsolosu Lszl Keller'in katılımıyla İstiklal Caddesi'nde yer alan anı plaketi koyma etkinliği düzenlendi.

"Beyoğlu'nda Macarlara ait iki ize rastladık"

Beyoğlu Belediyesi'yle yapılan iş birliklerinin devam etmesini istediklerini kaydeden Macaristan Başkonsolosu Lszl Keller, "Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Macaristan Kültür Merkezi'nde görev yapan meslektaşlarımın güzel bir fikriydi. Görevlerimizin birisi Türkiye'deki ve İstanbul'daki izlerini bulması. Çok şükür biz burada bu eşsiz belediyede, ilçede iki izin bulduk. Birisi Peç Oteli(Richmond Hotel), diğeri ilk Macar Bilim Enstitüsü'nün binası. O konuda sayın belediye başkanından çok destek aldık. O yüzden çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu güzel iş birliğine gelecekte devam edebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Amacımız, geçmişten geleceğe bir köprü kurmak"

İki ülke halklarının birbirini daha iyi tanımasına vesile olacağını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu tarih boyunca farklı inançlara, farklı kültürlere, farklı medeniyetlere, farklı milletlere ev sahipliği yapan bir ilçe. Tarihin, kültürün, sanatın, sinemanın, tiyatronun merkezi olmuş. Farklı inançların bir arada özgürce yaşadığı bir mekanın adı. Bugün Türk-Macar ilişkileri anlamında önemli bir mekanda tarihi bir not düşüyoruz. Türklerle Macarların, Türkiye ile Macaristan hükümeti arasındaki ilişkilerin köklü olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçmişte bundan yaklaşık 173 yıl önce Macarların buluşma noktası Macarpeşte olarak bilinen Richmond Hotel, bugün İstiklal Caddesi'nde yine bir tarihe not düşme anlamında bir plaketi buraya levhaya asmış bulunuyoruz. Amacımız; millet bir hafızadır, coğrafya bir hafızadır, mekan bir hafızadır, o mekanın yaşanmışlıklarını geçmişten geleceğe bir köprü kurmak. Buradan geçen gençlerimiz buranın tarihi hakkında bilgi sahibi olabilirler" dedi. - İSTANBUL

Uluslararası Tuna Günü'nde Beyoğlu'nda anlamlı proje
Uluslararası Tuna Günü'nde Beyoğlu'nda anlamlı proje
Uluslararası Tuna Günü'nde Beyoğlu'nda anlamlı proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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