Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali" Artvin'de başladı.

Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonunda gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşü ile başladı.

Artvin Belediyesi önünde toplanan halk dansları toplulukları, tulum ve gayda ezgileriyle ülkelerine özgü dans figürleri ve ülke bayraklarıyla Artvin Valiliği'ne kadar yürüdü.



Yürüyüşün ardından Çoruh Park Sosyal Tesisleri gösteri alanındaki etkinliklerle devam eden festivale Rize, Ankara ve İstanbul'dan gelen halk dansları topluluklarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenistan'dan gelen yaklaşık 450 dansçı katıldı.

Burada halk dansları toplulukları, tek tek sahne alarak bölgelerine ve ülkelerine ait halk oyunlarını sahneledi.

Artvin halkının yoğun ilgi gösterdiği festivali Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Garnizon Komutanı Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ve vatandaşlar takip etti.

Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali Organizatörü Erdoğan Cineviz, yaptığı açıklamada, festivalin dünyanın değişik ülkelerinden insanları tulum, gayda ezgileriyle müzikle, dansla, halk oyunlarıyla bir araya getirerek, dünya barışına katkı sunduğunu söyledi.

Festivalin değişik kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yaptığını kaydeden Cineviz, "500 yıllık bir geleneğin yaşatılması var. Tulum ve türevleri olan gaydaları bir araya getirip, tulum çalan ülkeleri, Kafkas dansı yapan grupları Artvin ve Rize'ye getirerek böyle bir proje hazırladık." diye konuştu.

Halk danslarıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmuş, Artvin'de böyle bir organizasyonu yapmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Cineviz, festivale her yıl farklı ülkelerden halk dansları topluluklarının katıldığını belirterek, bu kişilerin ülkelerine geri döndüklerinde orada Türkiye'nin gönüllü turizm elçiliğini yaptıkları ve böylelikle de bölgenin tanıtımına katkı sunduklarını söyledi.



Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan da Artvin'in halk danslarıyla ve müziğiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydederek, bu şehirde tulum ve müzik festivalinin yapılmasından son derece mutlu olduklarını söyledi.

Yazan "Sokaklarımız, caddelerimiz tulum ezgileriyle inliyor. Festivalde, kardeşlik dostluk, sevgi, mutluluk, eğlence var. Yedi yabancı ülkeden 450'nin üzerinde insanı burada ağırlıyoruz. Sokaklarımız cıvıl cıvıl. 'Turizm kenti olacağız' dedik ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Hareketli bir toplumda turizm de gelişir. Yakaladığımız bu ivmeyi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Festival, 6 Ağustos'ta Rize'nin Fındıklı ilçesindeki etkinliğin ardından 10 Ağustos'ta Rize merkezde yapılacak etkinlikle sona erecek.