Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Karabüklü üst yöneticiye ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Karabüklü üst yöneticiye ödül

19.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:40
Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Karabüklü üst yöneticiye ödül

Medya, iş ve sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı 34. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde, Karabüklü üst yönetici Özgür Ulupınar da ödül aldı.

Medya, iş ve sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı 34. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde, Karabüklü üst yönetici Özgür Ulupınar da ödül aldı.

Karabük'ün ardından İstanbul ve Ankara'da uzun yıllardır üst yönetici olarak görevler üstlenen Ulupınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Bu ödülün kendisini daha çok çalışmaya sevk edeceğini belirten Ulupınar, "Daha gençlik yıllarımda kendime başarı odaklı hedefler koymuştum. Bunu başardığımı düşünüyorum. Bu ödül de bunun göstergesi. Şimdi daha çok çalışarak ülkeme ve Karabük'e daha çok hizmet etmenin gayreti içinde olacağım. Tekrar herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Metin Oktay Caner Erkin Bülent Uygun Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Karabüklü üst yöneticiye ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 19:42:19. #1.14#
title