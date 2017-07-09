Uluslararası Truva Havacılık Festivali Hazırlıkları Tamamlandı

Çanakkale'de, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde belediyesinin ev sahipliğinde 18-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Truva Havacılık Festivali "Troy Air Fest"in hazırlıkları tamamlandı.



Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin hem belde hem de Çanakkale turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Çanakkale ve Umurbey'i uluslararası arenaya çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Yavaş, bu organizasyonun hazıklıklarına başlarken tereddütlü olduklarını ama her şeyin güzel gittiğini dile getirdi.



Bu organizasyon dışında da bir çok organizasyona ev sahipliği yapacaklarını anlatan Yavaş, şöyle konuştu:



"Avrupa Enduro yarışları, ralli yarışları için bir pist yapılıyor şimdi. Yaklaşık 500 tane motosiklet, burada sıralama turları yapacaklar. Bu yarışın Çanakkale ayağını oluşturacak. Bunun yanı sıra paraşütle atlama olacak. Çocuklarımızın hayallerine dokunacak, F16 simülatörü olacak. Çocuklarımız F16 kullanırmış gibi burada simülatör kullanacaklar. Plajda çeşitli etkinlikler olacak. Burada büyük bir plaj hazırladık. Bu da Umurbey'e kazandırılmış oldu. Yaklaşık bin çadırlık bir alan oluşturduk. Her akşam konserler olacak. 4 gün boyunca hem yerli hem yabancı çok önemli sanatçılar sahne alacak. Doyasıya eğlence olacak. Çocuklar için eğlenceler olacak. Çanakkale'nin en kapsamlı etkinliği olacak. Burada modern bir festival alanı da kalmış olacak. Bundan sonra da isteyen uçak indirecek, isteyen konser yapacak, isteyen motor sürecek. Böyle bir alanı kazanmış olduk. Umurbeylilerden büyük destek gördük. Onlar da bu etkinliğe ev sahipliği yapacaklar."