Uluslararası topluma "Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarını yerine getir" çağrısı
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Uluslararası topluma "Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarını yerine getir" çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriyeli mültecilerin yaşadığı krizin çözümüne ilişkin atılan adımların yetersiz olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan krizin aşılması için sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Uluslararası topluma
20.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:22

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriyeli mültecilerin yaşadığı krizin çözümüne ilişkin atılan adımların yetersiz olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan krizin aşılması için sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Suriyeli mültecilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Katil rejim ve terörün yol açtığı mülteci krizi onuncu yılına giriyor. Suriyeliler modern çağda eşi benzeri görülmemiş şartlarda yaşam mücadelesi verirken, krizin aşılması için sarf edilen uluslararası çabalar henüz istenilen seviyede değil. Sorumlular henüz yargılanmadı ve iç savaştan zarar görenlere de istenilen düzeyde yardımlar ulaşmış değil." ifadeleri yer aldı.

Mültecilerin can güvenliğini ve haklarını koruyan uluslararası yasalara ve anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Suriyeli mültecilerin maruz kaldığı felaketin doğuracağı riskler konusunda uyarımızı yeniliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Suriyelilere kapılarını açan ve onlara destek olan ülkelere teşekkür edilirken, uluslararası toplumdan Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, iç savaşın Mart 2011'de başlamasından bu yana 6,7 milyon Suriyeli ülkesini terk ederek, mülteci konumuna düşerken, bunların yarısından fazlasına Türkiye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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