Uluslararası Toplum Türkiye'nin Yanında Yer Almalı"

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "İnsanlığın ortak düşmanı olarak telakki etmiş olduğumuz terör örgütlerine karşı sağlam duruşumuzu devam ettireceğiz ve bu anlamda uluslararası toplumun da insanlığın düşmanı olan bu terör örgütlerine karşı Türkiye'nin yanında yer almasını bekliyoruz." dedi.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Suriye sınırında Türkiye'ye karşı terör yuvalanmasına fırsat verilen bir ortamın varlığının görüldüğünü belirterek Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'e yakınının PYD/PKK terör örgütü tarafından kontrol edilmeye çalışıldığını söyledi.

Her zaman için sınırdan sızmalar olduğunu ve DEAŞ, PYD/PKK terör örgütlerinin bu sızmaları kullanarak Türkiye'de çeşitli terör eylemlerine sebebiyet verdiğini dile getiren Sırakaya, BM Şartı'nın 51. maddesinin bu anlamda ülkelere meşru müdafaa hakkı tanıdığını ifade etti.

Sırakaya, Türkiye'nin uluslararası normlardan ve BM Şartı'nın 51. maddesinde ifade edilen temel haklardan faydalanarak terör örgütlerine karşı başlattığı harekatın dünyaya doğru anlatılabilmesi noktasında önemli bir misyon üstlendiklerini vurgulayarak "UETD bu anlamda, bu harekatla ilgili 10 dilde çalışmalar yaparak ilgili ülkelerin kamuoyunu bilgilendirme çalışmasına girişmiş durumda." diye konuştu.

Sürecin doğru okunabilmesi açısından Türkiye'nin Kürt toplumuna karşı değil, PKK terör örgütü ve yandaşlarına karşı girişmiş olduğu bir operasyondan bahsetmek gerektiğinin altını çizen Sırakaya, şunları kaydetti:

"Zira Türkiye, Kobani'den yani Tel Abyad'dan 200 binin üzerinde gelen sığınmacıyı 2 günde kabul eden ülkenin ve milletin adıdır. Bugün Türkiye'den 3,5 milyonun üzerinde olan Suriyeli mülteci kardeşlerimizin yaklaşık 400 bini Kürt kökenli kardeşlerimizdir. Dolayısıyla bizler, medeniyet tasavvurumuzun bizlere yüklemiş olduğu manada da hiçbir zaman bir toplumun diline, dinine, ırkına, rengine bakmaksızın mazlum milletleri kendi bünyemizde kabul etmiş ve onlara her zaman güvenilir liman olmuşuzdur."

İnsanlığın ortak düşmanı olan terör örgütlerine karşı sağlam duruşun sürdürüleceğini ve bu anlamda uluslararası toplumun da insanlığın düşmanı olan bu terör örgütlerine karşı Türkiye'nin yanında yer almasını beklediklerini söyleyen Sırakaya, "Umut ediyorum ki bu anlamdaki duruşuyla da uluslararası toplum, doğru ve yerinde bir sınav vermiş olur." dedi.

Batı medyasına eleştiri

Sırakaya, Zeytin Dalı Harekatı süresi içinde, özellikle Batı medyasının doğru bir sınav vermesi gerektiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı medyasına baktığımız zaman, sanki Kürt toplumuna karşı girişilmiş bir hareketten bahsediliyor. Özellikle kimi Batı ülkelerindeki siyasi partiler, Yeşiller Partisi ve sol endeksli partilerin, bu terör örgütleri ve türevlerinin bir şekliyle savunuculuğunu üstlenmiş olduklarını görüyorum. Kimi çevrelerin 'iyi terörist', 'kötü terörist' ayrımı yapma noktasında hareket ettiğini görüyorum. Bizler ise hiçbir şekilde terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın, masum toplumu hedef alan ve kendisine her ne isim takmış olursa olsun, bütün bu terör örgütlerini medeniyetimizin, dinimizin ve kültürümüz bir gereği olarak ayaklarımızın altında biliyoruz, hepsini lanetliyoruz."

Türkiye'nin zaten DEAŞ, El Kaide, PKK ve tüm diğer terör örgütleri ile mücadele içerisinde olduğunun altını çizen Sırakaya, uluslararası toplumun da bu mücadeleyi bir yeknesaklık içerisinde yapması gerektiğini, aksi halde çatlak seslerin çıktığı bir ortamda bu mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürebilme imkanı olmayacağını vurguladı.

Sırakaya, bugün Türkiye'ye karşı büyük bir tehdit olan bu terör örgütlerinin gelecekte Avrupa ülkelerinde de tehdit olmak için çalışmalara gireceklerinden endişe duyduğunu söyleyerek "Bunu önlemek, bizim başlıca vazifemiz olsa gerek." diye konuştu.