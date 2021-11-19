Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nda Türkiye'nin potansiyeli anlatılıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nda (International MICE&Wedding Forum-IMWF'2021), Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli 25 ülkenin katılımcılarıyla paylaşıldı.

Uluslararası toplantı, teşvik gezisi, konferans, kongre, etkinlik ve destinasyon düğünü gerçekleştiren sektör temsilcileri, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen forumda bir araya geldi.

Türk Hava Yolları ana partnerliğinde gerçekleştirilen foruma, 25 ülkenin MICE ve düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir otellerin ve hava yolu şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, yabancı 100 acente temsilcisini forumda ağırladıklarını söyledi.

Alternatif turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını, bu yıl beşincisini gerçekleştirdikleri organizasyonla düğün ve kongre turizmine ciddi katkı sağladıklarını aktaran Ersoy, "Çok güçlü altyapımız, ürünlerimiz, ekiplerimiz, deneyimimiz, bilgimiz var. Başarılı işler yapıyoruz. Ama bunun bazı ülkelerde bilinirliği yok, organizasyonla Türkiye'nin potansiyelini, nelere sahip olduğunu göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Dün çeşitli etkinliklerle "Hoş geldin" partisi düzenlediklerine değinen Ersoy, bugün de gün içinde sektörü meraklandıran konularda oturumlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin kültürünü etkinliklerle konuklara aktarmaya çalıştıklarını anlatan Ersoy, "Türkiye'nin, Antalya'nın neler sunduğunu insanların kendi gözleriyle görmelerini istedik ve bu yola çıktık. Çünkü insanlar kendi ülkelerinde kolayca bulabildikleri şey için buralara gelmezler. Burada onlara farklılıkları, kültürel zenginliklerimizi sunuyoruz." diye konuştu.