Uluslararası Ticaret Odası, Kovid-19 aşısının küresel ekonomiye etkisini araştırdı
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Uluslararası Ticaret Odası, Kovid-19 aşısının küresel ekonomiye etkisini araştırdı

25.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:38
Uluslararası Ticaret Odası, Kovid-19 aşısının küresel ekonomiye etkisini araştırdı

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Kovid-19 aşısının dünya genelinde ekonomiye etkisine ilişkin araştırma yapıldığını bildirdi.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Kovid-19 aşısının dünya genelinde ekonomiye etkisine ilişkin araştırma yapıldığını bildirdi.

ICC'den yapılan yazılı açıklamada, hükümetlerin, gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 aşısına erişim sağlamaması halinde küresel ekonominin 1,5 ila 9,2 trilyon dolar arasında zarar göreceği vurgulanarak, ABD için beklenen ekonomik zararın 45 milyar ile 1,38 trilyon arasında, İngiltere için 8,5-146 milyar dolar ve Almanya için 14-248 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, aşıya erişim konusunda dünyada iş birliğini olmaması halinde en çok etkilenecek ülkelerin Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda dahil Avrupa ülkeleri, İsviçre, Norveç ve İngiltere olduğu, bu ülkelerin GSYH'nin yüzde 3,9'a kadar küçülebileceği vurgulandı.

Ekonomileri gelişmiş ülkelerin aşı için 27,2 milyon dolar kaynak ayırdığı aktarıldı.

Aşının ülkelere erişimi geciktiğinde, virüs daha fazla yayılabilir

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICC Araştırma Vakfı Başkanı Terry McGraw, bu araştırmanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine bağlılığı ve aşı konusunda ülkeler arasındaki çalışmanın önemini gösterdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu araştırmanın "yıkıcı ekonomik başarısızlığı gösterdiğine" işaret etti.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşısının tüm ülkelere erişimi geciktiğinde virüsün daha fazla yayıldığını ve aşıların etkisini kaybedebileceğini ifade etti.

ABD'deki Maryland College Park Üniversitesinde Prof. Dr. Şebnem Kalemli-Özcan, aşılara küresel düzeyde eşit erişime sahip olunmadan hiçbir ekonominin iyileşemeyeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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