Uluslararası ticaret ihtilafları Almanya'yı etkiledi: İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 0,1 daraldı

15.08.2019 11:17

Almanya ekonomisi, küresel ticaret ihtilaflarının Alman ihracatını etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayımladığı verilere göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Beklenti ekonominin yüzde 0,2 daralacağı yönündeydi. Euronews.com'da Görüntüle