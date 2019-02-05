Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi'nde Eğitimler Başladı

Sakarya'da hayata geçirilen Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi'nde (UTEP) eğitimler başladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, ihracat yapma isteğinde olan firmalar veya hali hazırda ihracat yapan ve bu departmanlarını güçlendirmek isteyen firmalara destek olmak için SATSO, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya İŞKUR iş birliğiyle yürütülen projede 11 firma, 24 katılımcı adayla yer alıyor.

Adaylar, maliyet yönetimi, dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri, uluslararası pazar araştırması, uluslararası pazarlama teknikleri, e-ticaret, dış ticaret sözleşmelerinin hazırlanması, gümrük işlemleri ve dış ticaretin vergilendirilmesi gibi birçok konuda eğitim görüyor.

Maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından sağlanan ve iki hafta boyunca yoğun uluslararası ticaret eğitiminden geçecek personel, daha sonra 6 ay iş yerinde çalışarak tecrübe kazanacak.

Katılımcılara 6 ay boyunca ihracat mentorları da destek verecek.

Kaynak: AA