"Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da devam ediyor

22.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:24

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Türkiye'den terör mağduru ailelerin katılımıyla ikinci gününde devam etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayelerinde, Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği kongrenin ikinci gününde devletin ve bölge yönetimlerinin terör mağdurları ile ilgili rolüne ilişkin paneller yapıldı.

Terör örgütü DEAŞ'in 1 Ocak 2017'de İstanbul'da gerçekleştirdiği Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in annesi Bahar Çeliker, ilk gün yaptığı konuşmada, terörün bugün sınırları aşıp küresel bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Çeliker, "DEAŞ Türkiye'de 300'den fazla can aldı, bini aşkın kişiyi yaralı, binlerce aileyi gözü yaşlı bıraktı. Fransa ise 200'den fazla insanını yitirdi. Dünyada DEAŞ'a en çok kurban veren ülke Türkiye. Türkiye'nin ardından Fransa geliyor." diye konuştu.

"DEAŞ herhangi bir dini temsil etmiyor"

İki yıl önce oğlunun da bulunduğu yerde gerçekleşen saldırıyı anlatan Çeliker, "Bir eğlence kulübündeyken, bir anda ağır silahla donanmış bir teröristi ve yerde yatan cesetleri görmenin şokunu tarif etmek hayli güç. Oğlum, kendisi gibi pek çok insanın o an Allah'a sığındığını anlatıyor. Çünkü biliyorlar ki DEAŞ isimli terör örgütü, herhangi bir dini değil, bölgede egemenlik kurmak isteyen, kaostan çıkar sağlayan güçleri temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Çeliker, en büyük temennisinin daha çok terör mağduru olmaması ve terörün sona ermesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dini, etnik, ideolojik birçok farklı maske takmış terör örgütü ile mücadele ettiğini vurgulayan Çeliker, "Bugün DEAŞ'ın kendine ait toprağı kalmadı, bu Türkiye'nin çabaları neticesindedir." dedi.

"FETÖ elebaşı Gülen kanaat önderi değildir"

Öte yandan, Çeliker, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in Batı medyasında yer aldığı gibi bir "kanaat önderi" olmadığının altını çizerek, "İnsanların manevi eğilimlerinden istifade ederek insanları kendine bağlayan ölümcül bir örgütün lideridir. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de darbe girişiminde bulundular. O gece 251 kişi öldürüldü." ifadelerini kullandı.

"Bir terör örgütü diğeri için araç olarak görülmemeli"

PKK ve YPG'nin ise Kürt kimliği maskesi takan bir terör örgütü olduğunu ve Kürtleri kesinlikle temsil etmediğini vurgulayan Çeliker sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"PKK'yı başta Avrupa Birliği gibi kuruluşlar olmak üzere pek çok devlet terör örgütü olarak görüyor. Fransa da bu ülkelerden biri. Hal böyle iken PKK/YPG'ye, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle nasıl göz yumabiliriz? Bir acıyı diğerine nasıl yeğleyebiliriz? Bir terör örgütünü diğeri için araç olarak görmek bir kısır döngüdür. Bu kabullenişi reddediyorum. Bunların her ikisi de masumları öldüren örgütlerdir. Bu örgütlerden birini seçmek mağdurlara ve yakınlarının aziz hatıralarına hakarettir."

Çeliker, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında Avrupa'da yoğun dezenformasyon yapıldığını belirterek, "Harekat, basında 'Türkiye, Kürtler ile savaştı' şeklinde yer aldı. Türkiye 4 yılda DEAŞ'a toplam bin 130 operasyon gerçekleştirdiğinde herhangi bir kimliğe karşı savaşmış olmadığı gibi, YPG'yle mücadelesinde de Kürtlerle savaşıyor diyemeyiz. Türkiye terörle savaşmaktadır. Ayrıca bölgedeki Ermeni ve Hristiyan azınlıklar, Ermeni Patrikliği, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Barış Pınarı Harekatı'na açık desteklerini iletmişlerdir." şeklinde konuştu.

Kongre

Terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450'si terör mağduru olmak üzere 700'ün üzerinde katılımcı yer alıyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen kongreye Türkiye'den İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi ile Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Mehmet Özgür Çakar'ın yanı sıra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat ve terör örgütü DEAŞ'in 1 Ocak 2017'de İstanbul'da gerçekleştirdiği Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in babası Muhsin ve kongrenin 4 kişilik lansman ekibine seçilen anne Bahar Çeliker de katıldı.

PKK/YPG terör örgütünün 11 Ekim 2019'da Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucunda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir yarın kongrenin kapanışında manifestoyu okuyacak kişilerin arasında yer alacak.

Kongreye Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, Fransız yetkililer, terör uzmanları, akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılıyor.

Kaynak: AA