Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Sempozyumu Yapıldı

Sempozyumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Arzu ediyoruz ki uluslar arası ve ulusal turizme hizmet verecek, döviz getirecek tesislerimiz olsun" dedi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Karesi Belediyesi, Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Sempozyumu" Avlu Balıkesir'deki sergi salonunda yapıldı. Sempozyuma öğretim üyeleri, sektör temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan sempozyumun açılış konuşmasını Prof. Dr. Nilay Şahin yaptı. Daha sonra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir'de bir konuşma yaparak Balıkesir için termal sağlık turizminin önemine değindi.

UĞUR: "BALIKESİR TERMAL SU ZENGİNİ"

Kongre Onursal Başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'da sempozyum öncesi yaptığı konuşmada Balıkesir'in termal zenginliğine vurgu yaptı. Sempozyumun düzenlenmesinde Büyükşehir ve üniversitenin işbirliği yaptığını ifade eden Başkan Uğur, Balıkesir'in doğal ve tabi güzellikleri yanında tarım ve hayvancılığı ile de gelişmiş bir il olduğunu söyledi. Balıkesir'in bir tarafının Ege, diğer tarafının ise Marmara denizlerinde kıyısı olduğunu belirten Başkan Uğur şöyle konuştu:

"Balıkesir Kaz Dağları, Yaz turizmi ve madenleri ile çok zengin bir il. Bu arada termal sularımızda ayrı bir zenginliğimiz. Balıkesir'in hangi köşesine gitseniz termal var. Sındırgı'da Çay Gören Barajı'nın üç noktasında; Çaydere, Emendere ve Hisarköy'de termal üç ayrı özellikte. Geliyorsunuz Bigadiç'e yine termal orada da var. Pamukçu'da termal var. Susurluk'ta var. Marmara'da Gönen, Manyas'ta tarihi binlerce yıl öncesine dayanan termallerimiz var. Ege Bölgesi'nde Edremit'te Havran'da Gömeç'te, Ayvalık'a Altınoluk'ta her tarafımızdan termal sular akıyor. Bu çok büyük zenginlik. Hele Sındırgı'mızda sıfır metrede 180 litre saniye debisi olan 95 derece su kaynıyor. Böyle bir zenginlik dünyanın kaç yerinde var".

BAŞKAN UĞUR: "BALIKESİR'DE DÖVİZ GETİRECEK TERMAL TESİSİLERİMİZ OLSUN İSTİYORUZ"

Termal suların değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Uğur, bu konuda Kütahya ve Afyon'nun örnek alınması gerektiğini söyledi. Balıkesir'in termal zenginliklerinin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Başkan Uğur, "Biz Balıkesir'de bu termal tesis işini uluslar arası olacak, hizmet verecek, bize döviz getirecek tesisimiz olduğunu söyleyemeyiz. Arzu ediyoruz ki uluslararası ve ulusal turizme hizmet verecek, döviz getirecek tesislerimiz olsun. İnşallah bu sempozyumlarla, bir taraftan hükümetimiz, devletimiz destekliyor turizmi. Turizm yatırımlarını. Buda Balıkesir'de gerçekleşecek" diye konuştu.

Başkan Uğur'un ardından Vali Ersin Yazıcı'da bir konuşma yaparak termal sağlık turizminin önemine değindi. Vali Yazıcı'nın konuşması ardından sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Prof. Dr. Halil Koyuncu başkanlığında gerçekleştirildi. Sempozyumda ilk sunumu TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu yaptı. Kavuncu, termal sağlığın ulusal ve uluslar arası uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sempozyuma Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğretim üyeleri, sektör temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.