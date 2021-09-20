Uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir'e uluslararası organizasyona davet - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir'e uluslararası organizasyona davet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir'e uluslararası organizasyona davet

Konyalı uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir, 15-23 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarına davet edildi.

Konyalı uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir, 15-23 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarına davet edildi.

Aslen Konyalı olan ve Antalya'da uzman beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir'e, uluslararası bir organizasyondan daha davet geldi. Ramazan Bedir, İstanbul'da 15-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyon olan 6. WT. Başkanlık Kupası müsabakalarında hem Konya'yı hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Antalya'da Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uzman beden eğitimi öğretmeni olan Ramazan Bedir, özellikle ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin spora kazandırılması ve tekvando sporu ile daha erken tanışmaları için tekvando sporunun seçmeli ders olarak okutulması konusunda çalışmalar yürütüyor. Ramazan Bedir, tekvando seçmeli dersinin ilköğretim ve lisede her yıl arka arkaya seçildiği zaman ülkede daha fazla ve uzun süreli spor yapan gençlerin yetişmesine sebep olacağını ifade ederek, "Ayrıca kırsal bölgede köy kasaba ve ilçede öğrenim gören öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlayacaktır. Gençlerimizin sağlıklı olması için obeziteye karşı savaş yapılmasına ve onların dış dünyaya açılan kapısı olan spor ile daha fazla öğrenci tanışmış olacaktır" dedi.

Ramazan Bedir, seçmeli spor dersinin bir öğrencinin dış dünyaya açılmasında bir köprü ve olimpiyat şampiyonlarının kalesi olduğunu sözlerine ekledi. - KONYA

Uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir'e uluslararası organizasyona davet

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası tekvando hakemi Ramazan Bedir'e uluslararası organizasyona davet - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:33:54. #1.17#