ULUSLARARASI TEKNİK İŞ BİRLİĞİ EĞİTİMİ

ULUSLARARASI TEKNİK İŞ BİRLİĞİ EĞİTİMİTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ( Tkdk ), IPARD Programı'yla elde ettiği deneyimleri kullanarak ikili veya çok taraflı uluslararası teknik iş birliği yapabilmesi amacıyla TKDK proje ve finans birimlerinin yönetici ve uzmanlarına yönelik "Uluslararası Teknik İş Birliği Eğitimi" başladı. TKDK Dursun Çolak Konferans Salonu'nda uluslararası ekonomik sistem, fon alma süreçleri, uluslararası kalkınmanın finansmanı vb. konularında sunum yapıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı. Eğitim 1 Aralık Çarşamba sona erecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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