ULUSLARARASI TEKNİK İŞ BİRLİĞİ EĞİTİMİ - Haberler
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ULUSLARARASI TEKNİK İŞ BİRLİĞİ EĞİTİMİ

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ULUSLARARASI TEKNİK İŞ BİRLİĞİ EĞİTİMİ

ULUSLARARASI TEKNİK İŞ BİRLİĞİ EĞİTİMİTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), IPARD Programı'yla elde ettiği deneyimleri kullanarak ikili veya çok taraflı uluslararası teknik iş birliği yapabilmesi amacıyla TKDK proje ve finans birimlerinin yönetici ve uzmanlarına...

ULUSLARARASI TEKNİK İŞ BİRLİĞİ EĞİTİMİTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ( Tkdk ), IPARD Programı'yla elde ettiği deneyimleri kullanarak ikili veya çok taraflı uluslararası teknik iş birliği yapabilmesi amacıyla TKDK proje ve finans birimlerinin yönetici ve uzmanlarına yönelik "Uluslararası Teknik İş Birliği Eğitimi" başladı. TKDK Dursun Çolak Konferans Salonu'nda uluslararası ekonomik sistem, fon alma süreçleri, uluslararası kalkınmanın finansmanı vb. konularında sunum yapıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı. Eğitim 1 Aralık Çarşamba sona erecek.

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