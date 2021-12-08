Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Antalya Open Turnuvası sona erdi - Haberler
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Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Antalya Open Turnuvası sona erdi

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Antalya Open Turnuvası sona erdi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Antalya Open Turnuvası tamamlandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Antalya Open Turnuvası tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisinde düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden 69 sporcu katıldı.

Şampiyonada, erkeklerde Japonya'dan Tokito Oda, kadınlarda Japonya'dan Manami Tanaka ve quad kategorisinde Türkiye'den Uğur Altınel birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin tarafından verildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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