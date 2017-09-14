Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) yıl içi faaliyet programında yer alan FIS Uluslararası Tekerlekli Kayak Yarışları, 4 ayrı ülkeden gelen 25 sporcu ile Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilecek.



Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde bulunan sporcular yarın başlayacak yarışlar için son hazırlıklarını tamamladı.



Toplam üç gün 2 kategoride mücadele edecek sporcular, ilk gün 5 kilometrelik tırmanış etabını geçecek. Yarış ikinci gün orman özel ve son gün yine tırmanış etabı ile tamamlanacak.



TKF Genel Sportif Direktörü Özkan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekerlekli kayak sporunun ülkede pek tanınmadığını ancak federasyon tarafından yakından takip edildiğini söyledi.



Bu branşta dünya üçüncülüğü ve uluslararası başarıların bulunduğunu anlatan Koyuncu, "Çok popüler değil ama başarıların bulunduğu bir branş. Bu yarışlarda 4 ülkeden 25 sporcu ter dökecek. İyi bir ortam var, idarecilerimizden de ilgi var. Sporcularımız memnun." dedi.



Koyuncu, 3 gün sürecek olan yarışmalarda ter dökecek olan sporcuların, aldıkları puanlarla 2018 Kış Olimpiyatları'nda yarışacaklarını belirterek, "Türkiye'yi temsil eden A ve Gençler takımı burada yarışacak. Sporcularımızın burada alacakları puanlar, onların 2018 Kış Olimpiyatları'na katılma yolundaki adımları olacak." diye konuştu.