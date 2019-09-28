Uluslararası Suriye Konferansı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 öneri

28.09.2019 13:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gerçek var. O da Suriye'nin barışı ile Türkiye'nin huzurunun iç içe geçmiş olduğu gerçeğidir. Bunun için Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ve Suriye'nin geleceğine ancak Suriye halkının karar verebileceğini hiç unutmamalıyız." dedi.



Kılıçdaroğlu, CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın açış konuşmasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle