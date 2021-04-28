Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Dayanışma Karikatür Sergisi çevrim içi gezilebilecek
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Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Dayanışma Karikatür Sergisi çevrim içi gezilebilecek

Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Dayanışma Karikatür Sergisi çevrim içi gezilebilecek
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Kültür Sanat

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ve Karikatür Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Dayanışma Karikatür Sergisi, çevrim içi ziyaretçilerini bekliyor.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ve Karikatür Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Dayanışma Karikatür Sergisi, çevrim içi ziyaretçilerini bekliyor.

SUYADER ve Karikatür Atölyesinden yapılan açıklamada, serginin küresel iklim krizinin neden ve sonuçlarını vurgulayan, doğadaki diğer canlıların yaşam haklarına saygıyı gösteren çizimler için karikatür sanatçılarına bir davet olduğu belirtildi.

Duyurusu büyük ilgi gören sergi için 35 ülkeden 600 karikatür gönderildiği vurgulanan açıklamada, jüri değerlendirmesi sonucu 0-18 yaş grubunda 20, yetişkin grupta ise 198 olmak üzere 218 eserin sergilenmeye değer bulunduğu bildirildi.

Karikatür sergisi "https://miro.com/app/board/o9J_lRGD_4g=/" internet adresinden çevrim içi gezilebilecek.

Eserler, salgın kısıtlamalarının bitiminde Türkiye'nin pek çok bölgesinde ve yurt dışında da sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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