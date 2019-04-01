Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu tarafından Uluslararası Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Kongresi düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, toprağın gelecek nesillere sağlıklı devredilmesi gerektiğini ifade etti.

Gaziantep'in gastronomi şehri olduğuna değinen Gür, bunun için de toprağın bahşettiği güzel, kaliteli ürünler olması gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda iyi topraklarda, korunmuş analizlerle güzel ürünlerin vazgeçilmez olduğunu belirten Rektör Gür, "Eğer kendi tarımsal üretiminizi yapamıyorsanız dünyanın en zengini olmanız da bir anlam ifade etmiyor. O yüzden bize düşen, bir taraftan tarımsal üretimdeki doğru yönetimle toprağı korumak, tohumlarımıza sahip çıkmak." ifadelerini kullandı.

GAP Sertifikasyon Müdürü Mehmet Yaşar ise iyi tarım ve organik tarım uygulamalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Türkiye'de 79 bin üreticinin iyi tarım yaptığını kaydeden Yaşar, iyi tarım uygulamalarının insan ve çevre sağlığına duyarlı, izlenebilir ve sürdürülebilir tarım modeli olduğunu aktardı.

Kaynak: AA