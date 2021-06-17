Uluslararası sular Zeynep kaptandan soruluyor
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Uluslararası sular Zeynep kaptandan soruluyor

Uluslararası sular Zeynep kaptandan soruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin önemli tanker gemilerinden birinde kaptanlık yapan 25 yaşındaki Bursalı Zeynep Demircan'ın azmi takdir topluyor.

Türkiye'nin önemli tanker gemilerinden birinde kaptanlık yapan 25 yaşındaki Bursalı Zeynep Demircan'ın azmi takdir topluyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden Zeynep Demircan, 2015 yılında gemilerde stajyer olarak çalışmaya başladı. 19 yaşından bu yana çalışan genç kaptan, şimdi ise 170 metrelik dev tanker gemisinin kaptanı oldu. Uluslararası sularda gemisini kullanan Zeynep kaptan azmi ile herkese örnek oluyor.

Genç kadın kaptan, "Çocukluktan beri kaptanlık hayalimdi. Mücadele, sabır ve azim çok önemli. Şimdi büyük bir gemideyim, daha da büyük gemilerde görev almak için çalışıyorum" dedi. - BURSA

Uluslararası sular Zeynep kaptandan soruluyor
Uluslararası sular Zeynep kaptandan soruluyor
Uluslararası sular Zeynep kaptandan soruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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