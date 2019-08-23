Uluslararası Su Sporları Festivali Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak

23.08.2019 15:53

Uluslararası Su Sporları Festivali, 25 Ağustos Pazar günü Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yaklaşık iki bin sporcuyu bir araya getirecek. Bu yıl ikinci kez uluslararası statüde gerçekleşecek festivalde, yarışlar, Jabbar & Deeperise konseri, extreme su sporları gösterileri ve eğlenceli aktivitelerle binlerce İstanbullu unutulmaz bir Pazar günü yaşayacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 4 federasyonla işbirliği içerisinde bu yıl 5. kez düzenlediği Uluslararası Su Sporları Festivali, 24-25 Ağustos tarihleri arasında Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda 40 bin metrekarelik bir alan üzerinde gerçekleştirilecek. Cumartesi günü sporcuların kıyasıya mücadelesi ile başlayacak etkinlik, Pazar günü extreme su sporları gösterileri, yarışmalar, canlı müzikler, sahne etkinlikleri, deniz üstü eğlenceleri, kara etkinlikleri ve daha birçok aktiviteyle tüm İstanbullulara aileleriyle birlikte keyifli bir gün yaşatacak.



Bu yıl ikinci kez uluslararası statüde gerçekleşecek festivale yaklaşık iki bin sporcu katılacak. Her sene sporun ve eğlencenin bir arada olduğu festivalde master sporcular, çocuklar ve engelli sporcular için yüzme yarışları, dragon boat yarışları, su topu turnuvası, modern pentatlon müsabakaları, su jeti ve fly board gösterileri ile toplam 6 su sporu branşında etkinlikler düzenlenecek. Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı her bir yarış için özel ödüller verilecek.



Yarış ve eğlence bir arada



Her yaştan katılımcıya özel etkinlikler sunan festivalde, sporcular yarışırken İstanbullular ise final heyecanına ortak olabilecek. Pazar günü halka açık olan etkinliklere ise katılım ücretsiz olacak.



Gün boyu birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği, sudaki oyun ve eğlencenin kimi zaman karaya taşınacağı 20 bin ziyaretçiyi ağırlayacak festivalde, 25 Ağustos Pazar günü Jabbar & Deeperise konseriyle müzikseverler müziğe doyacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA