Uluslararası standartlarda yeni bebek bezi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uluslararası standartlarda yeni bebek bezi

CarrefourSA, 500 farklı çeşidin yer aldığı Carrefour markalı ürün yelpazesine bebek bezini de ekledi.

Uluslararası standartlarda yeni bebek bezi
21.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:36

CarrefourSA, 500 farklı çeşidin yer aldığı Carrefour markalı ürün yelpazesine bebek bezini de ekledi.

Normal ve hassas ciltlere sahip bebekler için dermatolojik açıdan test edilen ve yumuşak iç yüzeyi ile bebeklerin cildine hassas bir dokunuş sağlayan Carrefour Baby, emici tüpleriyle sıvıyı eşit bir şekilde dağıtarak emip bebeğe cildi kuru kalırken rahat bir şekilde hareket etme özgürlüğü sunuyor.

BPA ve Paraben içermez

Bebekler için 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralarda sunulan Carrefour Baby bebek bezi, uluslararası standartlar çerçevesinde CarrefourSA tarafından denetlenen tesislerde hijyenik bir ortamda üretilip mikrobiyolojik olarak test edildi.

BPA ve Paraben içermeyen Carrefour Baby, esnek yan bantları ve ergonomik tasarımı ile konforlu bir şekilde kullanılabilirken cırt cırtlı bantları pudra, krem ve yağdan etkilenmeyerek açma - kapama verimliliği de sağlıyor. Carrefour Baby'nin numaralara göre kilogram aralığı ve bez adedi bilgileri şöyle;

2 numara; 3 - 6 kg, 60 adet

3 numara; 4 - 9 kg, 50 adet

4 numara; 7 - 14 kg, 44 adet

5 numara; 11 - 18 kg, 32 adet

6 numara; 15 - 27 kg, 28 adet

Hesaplı ve kaliteli

Türkiye'de ilk özmarkalı ürünleri geliştiren, hatta müşterilerine organik özmarkalı ürünü ilk sunan marka olan CarrefourSA, bu ürünler reyonlara çıkmadan önce tedarikçilerini uluslararası geçerli kriterler çerçevesinde seçiyor. Bu tedarikçilerin ürünleri, akredite laboratuvarlarda analiz ediliyor. Sonrasında ürünler, merkez depolarda fiziksel, kimyasal ve duyusal testlere tabi tutuluyor. Özellikle Carrefour marka gıda ürünleri gıda mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından kontrol edilip, soğuk zincire ihtiyaç duyulanları bu zincir kırılmadan reyonlara ulaştırılıyor. Carrefour markalı ürünler, hesaplı ve kaliteli oluşuyla tercih ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu 3. Sayfa
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Güncel
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Ekonomi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü
Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Jose Sosa Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Uluslararası standartlarda yeni bebek bezi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 11:38:21. #1.15#
title