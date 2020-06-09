Uluslararası standartlarda solunum ventili üretimine MEVKA desteği
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Uluslararası standartlarda solunum ventili üretimine MEVKA desteği

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın, (MEVKA) "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında Wellplast Ambalaj Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Uluslararası standartlarda solunum ventili üretimine MEVKA desteği
09.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:13

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın, (MEVKA) "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında Wellplast Ambalaj Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ajansa sunulan ve destek almaya hak kazanan FFP1-FFP2-FFP3 gibi maskelerde kullanılan "Solunum Ventili Üretimi Projesi" uygulanmaya başlandı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı'nın, projeyi yerinde inceleyerek firma yetkililerinden proje hakkında bilgiler aldığı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamındaki üretimle ilgili "Soğutucu, Plastik Enjeksiyon Makinesi, Üst Kapak Filtre Montaj Makinası, Solunum Ventili Alt ve Üst Enjeksiyon Kalıbı, Solunum Ventili Üst Enjeksiyon Kalıbı alınarak hayata geçirilmesi hedeflenen solunum ventili üretimi projesine ajansın desteği 356 bin lira olacak." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınından korunma yöntemlerinin başında gelen maske kullanımının büyük öneme sahip olduğunu anımsatan Bostancı, şunları kaydetti:

"Uzmanlar, FFP1-FFP2-FFP3 gibi Avrupa standartları taşıyan maskelerin kullanılmasını önermekle bu maskelerde kullanılan solunum ventilleri halen ülkemizde üretilememektedir. Mevcut pandemi sürecinde yurt dışından ventillerin alınması durumu hem güvenilirlik hem de izlenebilirlik açısından uygun bir ortam teşkil etmemektedir. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda gerek ithal ürünlere nazaran kontrol ve denetim mekanizması süreçlerinin daha aktif olarak yürütülecek olması gerekse de ekonomik açıdan katma değer sağlayacak olması açısından bu ventillerin ülkemizde üretilmesi her yönüyle kazanç sağlayacaktır. Ajansımız desteği ile üretilecek olan ventile, normal ventillerden farklı olarak dış yüzeye ekstra filtre konularak, virüs taşıyan bireyin nefes vermesi sırasında dış ortama virüslü havayı bırakması ve diğer kişilerin virüsten etkilenmesi riskinin de düşürülmesi amaçlanmaktadır.

Üretilecek ventiller sadece pandemi ile mücadelede değil, aynı zamanda hali hazırda bunu kullanan boyacı, marangoz, mermerci gibi toza ve kimyasal olarak zararlı maddelere maruz kalan mesleklere sahip bireylerin kullandığı toz maskelerinde zararlı maddelerin vücuda enfekte olmasını engellemek amacıyla da kullanılacak. Bu sayede proje hem sürdürülebilir hale gelecek hem de yerli ve milli üretim noktasında katma değer oluşturacaktır. Amaçları ve hedefleri açısından pek çok avantajı bir arada barındıran projenin bir an önce hayata geçirilmesi ve ortaya çıkacak nihai ürünün salgınla mücadelede aktif olarak kullanılması en büyük arzumuzdur. Projenin bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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