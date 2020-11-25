Uluslararası standartlarda ilk yerli aşı kullanıma hazır
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Uluslararası standartlarda ilk yerli aşı kullanıma hazır

25.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:27
Uluslararası standartlarda ilk yerli aşı kullanıma hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, erişkin tipi tetanos-difteri aşısının tüm üretim süreçlerinin tamamen yerli imkanlarla tamamlandığını belirterek "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, erişkin tipi tetanos-difteri aşısının tüm üretim süreçlerinin tamamen yerli imkanlarla tamamlandığını belirterek "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır." bilgisini verdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığın desteğiyle 2015'ten beri yürütülen çalışmaların ilk sonuçlarını verdiğini belirtti. Açıklamasında "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır." ifadesini kullanan Koca, Bakanlığın onaylayıp desteklediği projenin ilk ürünlerini verdiğini bildirdi. Koca, şunları kaydetti:

"Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi tetanos-difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017'de yaptı. İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi tetanos-difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı."

Yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atıldığının altını çizen Koca, "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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