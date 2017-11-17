Uluslararası Staj Programı-Oıc Intern Tanıtım Lansmanı" Yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı-OIC Intern Tanıtım Lansmanı'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Dünya ülkelerinin özellikle de gelişmiş ülkelerin insani anlamda üzerine düşeni yerine getirmediğinin şahitleriyiz" dedi.



Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı- OIC Intern Tanıtım Lansmanı'na Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Türkiye misafir ettiği Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen 4 milyona yakın kişinin eğitimi başta olmak üzere birçok alanda ekonomik, sosyal ve insanı ihtiyacı karşılamaktadır. Özellikle çalışma yaşındaki kişilere çalışma hakkı tanıyan düzenlemeler yaparak iş gücü piyasasında haksız rekabeti önleyecek ve bu kardeşlerimizin emeklerini koruyacak tedbirleri de almaktadır. Bizler hem aynı coğrafyada asırlara dayanan kardeşliğimiz gereği, hem de insani bir görev olarak bu hizmetleri verirken, maalesef dünya ülkelerinin özellikle de gelişmiş ülkelerin insani anlamda üzerine düşeni yerine getirmediğinin şahitleriyiz. Birleşmiş Milletler göçlerine göre 3 milyonun üzerinde dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizde 800 binden fazla eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktadır. Bu rakamın yaklaşık 103 binini üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Türkiye yaklaşık 30 bin civarında üniversite öğrencisine devlet bursu sağlamaktadır" dedi.



"Tam bağımsız olabilmeniz için nitelikli bilgiye sahip olmalısınız"



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, "Staj ihtiyacı olan, çünkü staj eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Staj ihtiyacı olan bütün kardeşlerimize staj imkanı sağlamasına, onlara sadece bir şey öğretmeyecekler, göreceksiniz ki onlardan da bir şeyler öğrenecekler. Çünkü eğitim tek taraflı değildir. Yaşayarak tecrübe ettik ki, eğer nitelikli bilgiye sahip değilseniz tam bağımsız değilsiniz. Tam bağımsız olabilmeniz için nitelikli bilgiye sahip olmanız lazım. Nitelikli bilgiye sahip olmakta yetmez, nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim adamlarına sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla da bizler, ortak bir medeniyetin temsilcileri olarak birbirimiz ne kadar iyi tanırsak, ne kadar iyi işbirliği içinde olursak, o derece bizden beklenenleri yerine getirebiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL