Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Belarus'un uçağı zorla indirmesini soruşturacak

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Ryanair'e ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağı Minsk'e zorla indirilerek muhalif gazeteci Roman Pratasevich'in gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirdiği özel oturumda uçağın "zorla" indirilmesinde uluslararası havacılık hukukunun ihlal...

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Ryanair'e ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağı Minsk'e zorla indirilerek muhalif gazeteci Roman Pratasevich'in gözaltına alınmasının ardından gerçekleştirdiği özel oturumda uçağın "zorla" indirilmesinde uluslararası havacılık hukukunun ihlal edip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatılması kararı aldı.

Ryanair'e ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağı Minsk'e zorla indirilerek uçakta bulunan Roman Pratasevich gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Belarus yönetimine suçlayıcı ifadeler ve baskı artarken Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), uçağın "zorla" indirilmesini görüştü. Gerçekleştirilen özel oturumun ardından yapılan açıklamada, yaşananlardan duyulan endişe dile getirildi. Toplantıda, olanlarla ilgili gerçeklerin belirlenmesinin ve Chicago Konvansiyonu'nun (Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu) herhangi bir ICAO üyesi tarafından ihlal edilip edilmediğinin tespitinin önemi vurgulandı. Chicago Konvansiyonu'nun 55. maddesi gereği uçağın "zorla" indirilmesinde uluslararası havacılık hukukunun ihlal edip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Sivil havacılığın güvenliğinin sağlanması amacıyla ICAO üye devletlerin soruşturma sırasında işbirliği içinde olması gerektiği vurgulanan ICAO tarafından yapılan açıklamada, "Konsey, tüm gerçeklerin resmi olarak tespit edilmesi kararı aldı" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden ve içerisinde 123 yolcusu bulunan Ryanair'e ait yolcu uçağı Belarus üzerinden transit geçerken başkent Minsk'e zorla indirildi. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçakta indirilerek güvenlik taramasından geçirildi. Uçağın Minsk'e indirilme gerekçesinin bomba ihbarı olduğu ifade edildi.

Uçağın bagajlarının da kokuya duyarlı köpekler ve özel cihazlar ile tarandığı öğrenilirken, bir süre sonra uçakta seyahat eden Belaruslu muhalif gazeteci Roman Pratasevich'in gözaltına alındı. - MONTREAL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı