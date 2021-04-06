Uluslararası Sinan Sempozyumu, 8-9 Nisan tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek
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Uluslararası Sinan Sempozyumu, 8-9 Nisan tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Uluslararası Sinan Sempozyumu, 8-9 Nisan tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uluslararası Sinan Sempozyumu, 8-9 Nisan tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uluslararası Sinan Sempozyumu, 8-9 Nisan tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi tarafından "Mimarlık ve Teknoloji" başlığı ile bu yıl 12'ncisi düzenlenecek sempozyumda tasarımda teknolojik bileşenlerin konumu ile tasarımcı ve teknoloji ilişkisi çok boyutlu ele alınacak.

Mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarının yanı sıra farklı disiplinlerden çeşitli konu başlıklarının Türkçe ve İngilizce hazırlanan sunumlara gündeme geleceği sempozyum kapsamında bildiri metinleri bu yıl e-kitap formatında yayınlanacak.

Sempozyumda ayrıca mimarlık ve tasarım uygulamalarında küresel ölçekte karşılık bulan yöntem, işlem, teknik ve araştırmaların yanı sıra tüm dünyada güncelliğini koruyan Kovid -19 sürecinde tasarım öğrenimi konusu da masaya yatırılacak.

Sempozyum 8 Nisan Perşembe saat 11.30'daki açılış oturumuyla başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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