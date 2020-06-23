Uluslararası silah kaçakçılığı yapan örgüte operasyon: 13 gözaltı
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Uluslararası silah kaçakçılığı yapan örgüte operasyon: 13 gözaltı

İZMİR merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uluslararası silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uluslararası silah kaçakçılığı yapan örgüte operasyon: 13 gözaltı
23.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:35

İZMİR merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uluslararası silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. 13 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün uluslararası silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Suç örgütü üyelerinin kimliğini tespit eden polis, takibe aldı. Takibin ardından İzmir merkezli Aydın, Muğla ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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