Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi Antalya'da açıldı

ANTALYA (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, geçen yıl sadece sel ve orman yangınlarında 4 bine yakın dosya için 510 milyon lirayı aşan hasar ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Benli, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, iki yıldır küresel salgın, sel, orman yangınları gibi felaketlerin yaşandığını ve her birinde hızla aksiyon alarak, devletle, vatandaşla tek yürek olduklarını belirtti.

Türkiye'nin ekonomisinin kredi tüketim anlayışından tasarruf yatırım anlayışına geçişine olanak sağlayacak yeni ekonomi modelinde sigorta sektörünün kritik rol oynadığını aktaran Benli, sigorta sektörünün, hasar durumunda tazminat fonksiyonuyla ekonomik hayatın devamlılığını sağladığını kaydetti.

Benli, emeklilik sektörünün vatandaşın tasarruflarının finansal sistem aracılığıyla yatırıma dönüştürülerek ekonomik faaliyetlere aktif olarak dahil edilmesine vesile olduğunu bildirdi.

Sektörün 2021 prim üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 27,5 artışla 105 milyar lirayı aştığını belirten Benli, şunları kaydetti:

"Sadece sel ve orman yangınlarında 4 bine yakın dosya için 510 milyon lirayı aşan hasar ödemesi gerçekleştirildi. Emeklilik sistemi rekora koştu, 2021 sonu itibarıyla gönüllü BES ve OKS dahil olmak üzere sistemdeki toplam katılımcı sayısı 13,3 milyon kişi, bu katılımcılara ait devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü ise yüzde 44 artışla 245 milyar lira oldu. Vatandaşımızın sigorta algısını trafik sigortasının ötesine taşıyacak eşiği, son dönemde hep birlikte atladık. Sigortayı toplumumuzun her kesimi ile buluşturmak için tüm koşullar sağlanıyor."

Fuarın ana başlığını "İklim değişikliği ve katastrofik riskler, finansal sigortalar ve dijital sigortacılık" olarak belirlediklerini vurgulayan Benli, doğal afetlerin dünya için giderek daha büyük bir tehdit haline geldiğinin tüm ülkeler tarafından kabul edildiğini ve bu doğrultuda adımlar atılmaya başlandığını ifade etti.

"Sigortacılık iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli aktörlerden biri"

İklim değişikliği ve doğal afetlerle mücadelede kritik öneme sahip TARSİM'in, 2021'de don, dolu ve fırtına sebepli zarar gören üretici ve yetiştiricilere 1,5 milyar liraya yakın hasar ödemesi yaptığını belirten Benli, şu değerlendirmede bulundu:

"Sigortacılık sektörü her geçen gün hayatımızı daha fazla tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli aktörlerden biri. Sektörümüzün iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması ve en iyi şekilde yönetilmesinin yanı sıra çevre dostu yatırımlara uzun vadeli finansman sağlama kapasitesi bulunuyor. Aynı zamanda ürün ve hizmet çeşitliliği ile doğal afet risklerini teminat altına alacak ürünleri sunuyor. Sigortacılık sektörü ülkelerin net sıfır emisyona geçiş sürecinde hem kamu hem de özel sektörün karşı karşıya kalabileceği risklerin yönetilmesinde en önemli aktör olarak ön plana çıkıyor."

Finans sisteminin en önemli bacaklarından biri olan sigortacılığın, yarattığı fon gücüyle bugün ekonomilerin gelişmişlik yolculuğundaki olmazsa olmazı durumunda olduğunu kaydeden Benli, sigortacılığın, fon yaratma gücü yanında ticari hayatın devamında da önemli bir güven unsuru oluşturduğunu bildirdi.

Fuar, 5 Mart'a kadar açık kalacak.