Uluslararası sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı

26.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:07

ANKARA merkezli 10 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı plakalı lüks araçlara sahte kaza raporları düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı lüks araçlara sahte kaza raporları düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sigorta gözetim merkezinden alınan kaza tespit raporları ve ödeme evrakını da soruşturmaya dahil eden polis ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren teknik takip sonrası harekete geçti. Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı yakalandı. Firarı 7 şüphelenin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİ 3 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, sahte kaza raporları, kaşeler, faturalar, 3 ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. Aralarında sigorta eksperleri, banka çalışanları, tamirhane sahipleri ve gerçek araç sahiplerinin de bulunduğu 47 şüphelinin, Türkiye genelinde yabancı plakalı araçları sistematik ve bilinçli bir şekilde kaza yapmış gibi gösterdiği tespit edildi. Şüphelilerin kaza sonrası inandırıcı olması için kolluk kuvvetlerinin isimlerini kullanarak sahte maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenledikleri ve araçları gerçekte var olmayan tamirhanelerde tamir edilmiş gibi göstererek sigorta şirketlerinden 'kaza hasar bedeli' adı altında para alıp haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini 3 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇLİYOR

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA