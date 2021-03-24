Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu
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Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu

24.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:08

Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu Şüphelilerin 25 milyon euro ve 17 milyon dolar para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı 4'ü yabancı uyruklu 10 şüpheliden 5'inin yakalandı Körfez ülkelerinden Kuveyt'teki bir bankaya sızan uluslararası bilgisayar korsanlarınca Hong Kong,...

Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu

Şüphelilerin 25 milyon euro ve 17 milyon dolar para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı

4'ü yabancı uyruklu 10 şüpheliden 5'inin yakalandı

İSTANBUL - Körfez ülkelerinden Kuveyt'teki bir bankaya sızan uluslararası bilgisayar korsanlarınca Hong Kong, Çin, Filipinler, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri milyonlarca euro ve dolar vurgununa yönelik operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Kuveyt'teki bir bankaya sızan uluslararası bilgisayar korsanlarınca hayali şirketler üzerinden Hong Kong, Çin, Filipinler, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Kuveyt'teki banka üzerinden gerçekleştirdikleri milyonlarca euro ve dolar vurgununa yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesince gerçekleştirilen operasyonda aranan 4'ü yabancı uyruklu 10 şüpheliden 5'inin yakalandığı duyuruldu. 3 Şüphelinin yurt dışında olduğu kaydedilen soruşturma ile ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

İddiaya göre uluslararası bilgisayar korsanlarının, kurdukları hayali şirketleri üzerinden Kuveyt merkezli bir bankadan, Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş birlikçilerinin hesaplarına 25 milyon euro ve 17 milyon dolar gönderdikleri belirlendi. Soruşturmaya neden olan iddialara göre bu para transferinin haricinde şebekenin Türkiye'de sağlık sektörü üzerine kurdukları hayali şirket hesabına 519 bin 140 euro para aktarılma girişimi, banka yönetimini harekete geçirdi. Banka yöneticileri havalenin bilgileri dışında aktarıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlatan polis, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi kurumlarının Araç olarak kullanılması suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, şebekesi üyelerince Kuveyt'teki bir bankanın bilişim sistemlerine girildiğini, oradan Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki işbirlikçilerine toplam 25 milyon euro ve 17 milyon dolar para gönderimi yapıldığını tespit etti. Yapılan bu para transferlerinden Türkiye'de kurdukları söz konusu paravan firmaya 519 bin 140 Euro civarında para transferinin gerçekleştirildiği kaydedilen operasyonda, bankanın transfer emrini vermeyerek hileli para transferi önlediği belirtildi.

Dördü yabancı uyruklu 10 şüpheliden 5'inin yakalandığı aktarılan operasyonda 3 şüphelinin yurt dışında, 2 kişinin ise firari durumda olduğu ifade edildi.

Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu
Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu
Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu
Uluslararası siber dolandırıcılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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