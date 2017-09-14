Uluslararası Sempozyumla İstanbul'da Kudüs Konuşulacak

Ümraniye Belediyesi, Burak Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile birlikte 1516 yılının sonunda Osmanlı topraklarına katılan Kudüs'ün, alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınacağı "Uluslararası Kudüs Sempozyumu" (Dünü, Bugünü ve Yarını) konulu programına ev sahipliği yapacak.



Son dönemlerde Kudüs'ün konumunun ve şehirde yapılan insan hakları ihlallerinin yeniden tartışılmaya başlamasının akademik düzeyde değerlendirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum, mukaddemen belirtilen amaçlar doğrultusunda gündem oluşturacak ve rehberlik sunacak son derece önemli bir toplantı olacak. Diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin Kudüs'ün yönetimini ele almasının 500'üncü İngilizlerin de Kudüs'ü işgalinin 100'üncü ve Mescidi Aksa'nın işgalinin 50'nci yıldönümü olması da toplantıya mutena bir anlam katacaktır. Böylece Kudüs meselesi yeniden kamuoyunun gündemine taşınacaktır.



Sempozyumun yurtiçi ve yurtdışından alanında uzman katılımcıların iştirakleriyle 23-24 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.



Sempozyum kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nden çıkartılan arşiv vesikalarından tertip edilen "Osmanlı Arşivlerinde Kudüs" isimli sergiyi açması bekleniyor. - İSTANBUL