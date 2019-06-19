'Uluslararası Sempozyumda' Eskişehir'i başarıyla temsil ettiler

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğretmeni ve eğitimci-yazar Feride Turan ve öğrencisi Funda Nur Sönmez, Türk Tarih Kurumu ve 19 Mayıs Üniversitesi'nin iş birliği ile Samsun'da düzenlenen 'Uluslararası Sempozyumda', Eskişehir'i temsil ettiler.

'Milli Mücadele'nin 100. Yılı' kapsamındaki sempozyumda, Feride Turan ve öğrencisi Funda Nur Sönmez'in; iki aşamalı değerlendirmeye tabi tutulan 'Bilimsel Çalışmaları'; çoğunluğunu akademisyen ve araştırmacıların oluşturduğu 10 ülkeden, 140 çalışmanın arasına girmeyi başardı. 'Uluslararası Sempozyumda' yer alan ve tek lise öğrencisi olan Funda Nur Sönmez; öğretmeni ve aynı zamanda eğitimci-yazar Feride Turan ile birlikte 'Uluslararası Sempozyumda' bildiri sundular. Bireysel sosyal medya hesabından 'MİLLİ'lik MÜCADELE'miz devam ediyor' şeklinde duyuru yapan eğitimci-yazar Feride Turan; "Uluslararası Sempozyumda' sunulan bildirinin, hem Osmanlı Türkçesi ve hem de şehir kültür ve tarihine yönelik bir çalışma olduğunu" dile getirdi.

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ve orada bulunan akademisyenlerin; azim, gayret, çalışkanlık ve başarıları nedeniyle, takdirlerini kazanan öğrenci Funda Nur Sönmez ve eğitimci-yazar Feride Turan; "Tarihi yapanla, yazanın buluştuğu 'Nutuk' eserini, Eskişehir ekseninde analiz ederek", Eskişehir'in gururu oldular ve Eskişehir'i temsil ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA