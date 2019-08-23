Uluslararası Şehzade Korkut Sempozyumu düzenlenecek

23.08.2019 17:54

Akdeniz Üniversitesinde 13-14 Aralık'ta "Uluslararası Şehzade Korkut Sempozyumu"nun gerçekleştirileceği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi I·lahı·yat Fakültesı·, Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya I·l Müftülügˆü ve Türk Akademik Araştırmalar Dergisi iş birliğiyle sempozyum düzenlenecek.

Akdeniz Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke, her yıl düzenlenen sempozyumun konusunun bu sene Şehzade Korkut sempozyumu olarak planladıklarını kaydetti.

Şehzade Korkut'un 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başlarında yaşamış çok yönlü ve benzersiz kişiliğe sahip olduğunu aktaran Ögke, "Antalya Mevlevihanesi olmak üzere, Korkuteli ve Antalya'daki bir kısmı günümüze kadar ulaşan mektep, medrese, tekke ve benzeri pek çok tarihi eseri çeşitli vakıflar kurarak tüzel kişiliklerine kavuşturması da onun şehre en büyük ve kalıcı katkılarındandır." ifadeleri kullanıldı.

Üniversitede düzenlenecek sempozyumda Şehzade Korkut'u bütün yönleriyle insanlara ve ilim dünyasına tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden Ögke, sempozumu katılmak isteyenlerin 14 Ekim'e kadar başvurabileceklerini bildirdi.

Kaynak: AA