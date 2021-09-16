Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 gün sürecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 gün sürecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Excel fuar alanında gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı, bu yıl korona virüs salgını önlemleri altında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın ilk gününde ziyaretçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

Üç gün sürecek fuarda savunma sanayii alanında geliştirilen son teknoloji silah ve ekipmanlar tanıtılacak. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir çok uluslararası firma geliştirdikleri tasarımları ve ürünleri fuarda sergileyecek.

Toplam 20 uluslararası standın bulunduğu ve 869 firmanın katılım gösterdiği fuara salgın nedeniyle bu yıl Türkiye'den bir tek Otokar savunma sanayii şirketi katıldı.

Her iki yıl da bir gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı, 12-15 Eylül 2023'te tekrar Londra'da bulunan Excel fuar alanında düzenlenecek. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Halis Özkahya Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:15:42. #1.12#