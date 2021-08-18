Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21 Açıldı
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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21 Açıldı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21 Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldı.

15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptıkları değerlendirmede,

"Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldı.

Türk Savunma Sanayisi hepimizin gurur kaynağı. " ifadelerini kullandı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı #IDEF'21, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle açıldı. #TürkSavunmaSanayisi hepimizin gurur kaynağı. #IDEF2021#IDEF21#GüçlüTürkiye pic. twitter. com/kcjtJOMpLL

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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