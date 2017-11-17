Amasya Üniversitesi'nde "Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu" başladı.



Sempozyumun açılış töreninde konuşan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, üniversite olarak eğitim-öğretimin yanı sıra araştırma-geliştirme ve kültürel değerlere önem verdiklerini söyledi.



Sempozyumda iki gün boyunca bilim dünyasındaki araştırmalara katkı sunulacağını belirten Orbay, "Bu sempozyumun genel çerçevesini kültürel anlamda savaş, ana çerçevesini ise sosyal bilimlere yansıma biçimiyle savaş oluşturmaktadır. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, nedenleri ve sonuçları oldukça karmaşık ve değişken olan ve ekonomik, insani, kültürel, politik yönleri bulunan savaş olgusunu kültürel temelde ele almayı amaçlamaktadır." diye konuştu.



7 farklı ülkeden 100 konuğun katıldığı sempozyum, 2 gün sürecek.