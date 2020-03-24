Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 44. Satranç Olimpiyatları, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları ve FIDE Kongresi'ni 2021'e erteledi.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 44. Satranç Olimpiyatları, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları ve FIDE Kongresi'ni 2021'e erteledi.

Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle FIDE'nin bu yaz yapılacak organizasyonlarını 1 yıl ertelediği belirtilerek, "FIDE, 44. Satranç Olimpiyatları'nı, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları'nı ve FIDE Kongresi'ni erteleme kararı aldı. 2020 yazında Moskova ve Khanty-Mansiysk'te yapılması planlanan etkinliklerin, 2021 yılının yazında yine aynı yerlerde yapılması planlanmaktadır." denildi.

Kaynak: AA