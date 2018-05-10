Merkel: Avrupa Artık Kendisini Korumak İçin ABD'ye Dayanamaz
Almanya Başbakanı Merkel, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı bozma kararının ardından, "Avrupa artık kendisini koruması için ABD'ye dayanamaz." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayı bozduktan sonra Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti. Merkel bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelerek konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.
"ARTIK SIRTIMIZI ABD'YE YASLAYAMAYIZ"
Merkel, "Avrupa artık kendisini koruması için ABD'ye dayanamaz" diyerek, Avrupa'nın kendi savunmasını oluşturması gerektiğini söyledi. Merkel, "Avrupa güvenliğini kendi eline almalı" ifadelerini kullandı.