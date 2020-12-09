Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenleniyor
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Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenleniyor

09.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:05
Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenleniyor

Atatürk Üniversitesi ODAK (Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama) Araştırma merkezi Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenliyor.

Atatürk Üniversitesi ODAK (Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama) Araştırma merkezi Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenliyor.

"Kardan Kefenleriyle Kızıl Elma'ya Yürüyen Canlar" başlıklı Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

Youtube üzerinden canlı yayınlanacak olan video konferansın Moderatörlüğünü Atatürk Üniversitesi ODAK merkez müdürü Dr.Gürsoy Solmaz yapacak. Videokonfaransa Prof.Dr. Bingür Sönmez başta olmak üzere Azerbaycan, Ukranya, Almanya'dan da katılımcılar olacak.

Sarıkamış şehitlerini anmak adına yine Atatürk Üniversitesi ODAK merkezi "Sarıkamış Şehitleri şiir ve hikaye yarışması da düzenledi.

27 Aralık 2020 tarihine kadar herkesin katılabileceği yarışmanın maddi ödülü yok ancak yeterli katılım olduğu takdirde gönderilen çalışmalar Atatürk Üniversitesi ODAK(Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi) müdürlüğünce kitap haline getirilecek. - ERZURUM

Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenleniyor
Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu düzenleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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