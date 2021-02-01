Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek'teki "en iyi özel üniversite" seçildi
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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek'teki "en iyi özel üniversite" seçildi

01.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:24
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek'teki

Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) yeniden ülkedeki "en iyi özel üniversite" seçildi.

Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) yeniden ülkedeki "en iyi özel üniversite" seçildi.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Webometrics" sonuçlarına göre en iyi özel üniversite alanında birinciliği korumaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kaliteli eğitim ve akademisyen kadrolarıyla bu sonucun tesadüf olmadığını kaydetti.

Üniversitenin Mart 2020'den beri salgın tedbirleri kapsamında çevrim içi eğitim verdiğini aktaran Yıldırım, yeni sistemle oldukça başarılı bir yol izlediklerini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, IUS'un daha önce 2016, 2017 ve 2020 yıllarında da ülkedeki en iyi özel üniversite seçildiği bildirilirken, değerlendirmenin Bosna Hersek'teki 47 üniversite arasında yapıldığı aktarıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Çifte Diploma Programı da başlatan IUS, bünyesindeki 5 fakültede 21 lisans ve 35 lisansüstü programda eğitim imkanı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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