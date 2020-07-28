Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 4. kez Bosna Hersek'in "en iyi özel üniversitesi" seçildi
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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 4. kez Bosna Hersek'in "en iyi özel üniversitesi" seçildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 4. kez ülkedeki "en iyi özel üniversite" seçildi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, 4. kez Bosna Hersek'in
28.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:30

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 4. kez ülkedeki "en iyi özel üniversite" seçildi.

Webometrics sıralamasına göre, Bosna Hersek'teki "en iyi özel üniversite" unvanını koruyan IUS, ülkedeki tüm üniversiteler arasında ise 3. sırada yer aldı.

IUS'tan yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin daha önce 2016, 2017 ve 2020'nin Ocak ayında "en iyi özel üniversite" seçildiği anımsatılarak değerlendirmenin Bosna Hersek'teki 47 üniversite arasında yapıldığı ifade edildi.

IUS'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkede on-line eğitime geçen ilk üniversitelerden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, üniversitenin yakın geçmişte uzaktan eğitim programını da faaliyete geçirdiği kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Çifte Diploma Programı başlatan IUS, 5 fakültede 21 lisans ve 35 lisansüstü programda eğitim imkanı sunuyor.

Kaynak: AA

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