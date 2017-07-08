Uluslararası Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakaları Yapıldı

Birinci Uluslararası Sancak beyi atlı okçuluk müsabakaları 12 ülkeden 44 sporcunun katılımı ile başladı.



Erciyes Üniversitesi atçılık spor sahasında yapılan Birinci Uluslararası Sancak beyi atlı okçuluk müsabakalarında Türkiye, Bulgaristan, Tayland, Katar, Almanya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Romanya, Macaristan, Kuveyt ve Malezya ülkelerinden gelen sporcular yarıştı. Müsabakaları Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven ve öğretim üyeleri ve davetliler izledi.



Sancak beyi atlı okçuluk yarışı ile ilgili bilgi veren Sipahi Spor kulübü yöneticisi Emrah Koç, At ve Ok geçmişten günümüze gelen önemli kültür mirasıdır. Bizlerde bu kültür mirasını yaşatmak gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyoruz. Ata mirasının yeniden canlanması amacıyla gerçekleştirilen uluslararası Atlı okçuluk şampiyonasına dünya birçok coğrafyasından 44 sporcu geldiö dedi.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Muhammed Güven ise yaptığı konuşmada Birinci Uluslararası Sancak beyi atlı okçuluk müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.



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