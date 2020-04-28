"Uluslararası Sanatçı Filmleri" evinizde İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists' Film International programını çevrimiçi (online) bir sergi olarak gerçekleştiriyor.

İstanbul Modern, alınan tedbirler kapsamında her yıl müzede gerçekleştirilen programı bu yıl çevrimiçi bir sergi olarak sunuyor. Program ve içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'nin oluşturduğu Artists' Film International 2020 çevrimiçi sergisinde sekiz film gösteriliyor.

Bu kapsamda sergide yer alan sanatçılar, Ergin Çavuşoğlu (İstanbul Modern, Türkiye), Yu Guo (KWM artcentre, Pekin, Çin), Ailbhe Ní Bhriain (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda), Francesco Pedraglio (GAMeC/ Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya), Raqs Media Collective (Project 88, Mumbai, Hindistan), Lerato Shadi (Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti), Rhea Storr (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık) ve Lisa Tan (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç).

Program 2020 yılında, hem bireylerin düşüncelerini ifade etmeleri için bir araç hem de dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl ifade ettiğimizi belirleyen önemli bir unsur olan "lisan" üzerine odaklanıyor. Ait olduğu toplumu oluşturan bireyler arasında bir iletişim aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürel birikimi de temsil eden lisan teması ve bu başlığa ilişkin farklı açılımlar Artists' Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programında yer alıyor.

2020'in konuğu Ergin Çavuşoğlu

Programa bu yıl, İstanbul Modern'in davetiyle, sanatçı Ergin Çavuşoğlu katılıyor. Çavuşoğlu'nun "Arzu Patikaları/ Tarot ve Satranç" adlı videosu 2020 yılı içinde hem İstanbul Modern'in internet sitesinde hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.

Çevrimiçi söyleşi 30 Nisan'da

Sergi küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci programın 2020 konuğu Ergin Çavuşoğlu ile 30 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de çevrimiçi bir söyleşi gerçekleştiriyor. Soru-cevap oturumunun da olacağı çevrimiçi söyleşi, internet tabanlı bir yazılım üzerinden yayınlanacak ve 100 kişinin katılımıyla sınırlı olacak. Söyleşi kaydı daha sonra İstanbul Modern'in YouTube kanalına yüklenecek.

Kaynak: Bültenler