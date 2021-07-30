Uluslararası sanat sempozyumuna Türkiye'den 6 sanatçı
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Uluslararası sanat sempozyumuna Türkiye'den 6 sanatçı

Uluslararası sanat sempozyumuna Türkiye'den 6 sanatçı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Yelabuga Ulusal Tarih ve Mimarlık Müzesi'nin düzenlediği IV. Uluslararası Bashnya Sanat Sempozyumu Tataristan'da başlıyor.

Yelabuga Ulusal Tarih ve Mimarlık Müzesi'nin düzenlediği IV. Uluslararası Bashnya Sanat Sempozyumu Tataristan'da başlıyor. Türkiye'den 6 sanatçının katıldığı sempozyum, 1-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

IV.  Uluslararası Bashnya Sanat Sempozyumu Tataristan Yelabuga'da başlıyor. Birçok sanatsal atölye, sanatsal gezi ve dinletilerin olacağı etkinlik programında aktif atölye çalışmalarıyla üretilecek eserlerin yer alacağı sergi 9 Ağustos tarihinde açılacak. Türkiye'den Aygül Okutan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ressam Ahmet Özel, Sabriye Hatipoğlu, Buket Efe, Menekşe Ünsal ve Abdullah Güler'in katılacağı etkinliğe, Tataristan, Rusya ve Belarus'dan sanatçı grupları katılıyor.

Yelabuga şehri, Rusya'nın ünlü ressamı Ivan Şişkin'in doğum yeri olması nedeniyle, sanatçının müze-evi bu şehrin en önemli sanat duraklarından biri. Şehir ayrıca birçok tarihi, sanatsal ve turistik özellikleriyle gezginlerin dikkatini çekiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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