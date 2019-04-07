Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti Yarışı başladı.

Dünya Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen yarışlar Erikçe Ormanı'nda start aldı.

Farklı yaş kategorilerindeki kadın ve erkekler olmak üzere toplam 10 kategoride düzenlenen yarışmada yaklaşık 350 sporcu pedal çevirdi.

Türkiye'den 28 ildeki sporcuların yanı sıra Azerbeycan, Ukrayna, Kazakistan ve İran'dan da katılımcıların yer aldığı yarışmada dereceye girmek için sporcular yonca yaprağı şeklinde tasarlanan çamurlu ve taşlı parkurda kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon akşam saatlerinde sona erecek.

Kaynak: AA