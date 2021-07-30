Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı
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Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı

Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı başladı.

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı başladı.

Adapazarı Camili Mahallesi'nde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarış, 8 ülkeden 10 kadın sporcunun katılımıyla start aldı.

Sporcuların 4,4 kilometrelik parkurda 6 tur attığı mücadelenin erkekler kategorisi saat 14.00'da yapılacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları ise Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan 110 kilometrelik parkurda 15 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla 1 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı
Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı
Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı
Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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