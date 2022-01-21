Uluslararası Sağlık Turizmi Belgesi olmayan kurumlar sağlık turistine vize veremeyecek

VİZE, KIRKLARELİ (DHA) - Türkiye 100 milyar dolarlık küresel sağlık turizmi pastasından aldığı payı artırmaya odaklandı. Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları'nın iş birliğinde imzalanan Sağlık Vizesi İşbirliği Protokolü kapsamında Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde uygulamaya konulan Etiket Vize Uygulaması ile sağlık turistlerinin vize işlemleri kolaylaştırılacak. Vize işlemleri tek merkezden dijital ortamda yönetilerek kaçak göçmenlerin de önüne geçilecek. Bu sistemle vize işlemleri yalnızca Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip kuruluşlar tarafından yapılabilecek.

Türkiye spor, estetik ve ekoturizm gibi yüksek potansiyele sahip alanlarda geliştirilen yeni modellerle sağlık turizmi gelirlerini artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021'in 10 aylık döneminde tedavi amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 370 bini aştı. Saç ekiminden diş ve tüp bebek tedavisine kadar uzanan çok sayıda alanda bir başvuru merkezine dönüşen Türkiye, bu süreçte 705 milyon dolar sağlık turizmi geliri elde etti. Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmetlerin genişletilmesi ve kalite çıtasının yükseltilmesine yönelik çok sayıda düzenleme yapıldığını belirten İncir Travel Agency CEO'su Fedakar Günsili, "Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarının iş birliğinde yabancı turistlere vize kolaylığı sunmak amacıyla imzalanan Sağlık Vizesi İşbirliği Protokolü kapsamında Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde uygulamaya konulan Etiket Vize (Online Vize Başvurusu) Uygulaması, bu yönde atılan en önemli adımlardan biri oldu. Bu sistemle vize işlemleri yalnızca Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip kuruluşlar tarafından daha hızlı ve güvenli şekilde yapabilecek. Böylece tedavi amacıyla ülkemize gelmek isteyen ancak vize işlemlerinin zorluklarını yaşayan yabancı turistlere büyük bir kolaylık sağlanacak" dedi.

SUİSTİMALLERİN DE ÖNÜNE GEÇİLECEK

Etiket Vize Uygulaması ile sağlık turistlerinin vize işlemlerinin tek merkezden dijital olarak yönetilmeye başlandığına dikkat çeken Fedakar Günsili, "Vize işlemlerinin yalnızca Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından yapılmasıyla sağlık vizesinde suiistimallerin önüne geçilecek. Tedavi amacıyla ülkemize gelen sağlık turistleri sistemli bir şekilde kayıt altına alınacak. Sağlık vizesi alarak tedavi dışında farklı amaçlarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin önüne geçilebilecek. Böylece ulusal güvenliğimiz için tehlike yaratan kontrolsüz girişler engellenecek" ifadelerinde bulundu.

KALİTELİ HİZMETE GÜVENLE ULAŞMANIN İLK ADIMI

Etiket Vize Uygulaması'nı sağlık turistlerinin Türkiye'deki sağlık tesislerinde en kaliteli hizmete güvenle ulaşmasının ilk adımı olarak değerlendiren İncir Travel Agency CEO'su Fedakar Günsili, "Türkiye'nin sağlık turizminde cazibe merkezi haline dönüşmesinin yolu Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Yeni uygulama sağlık turistlerinin vize işlemleri sırasında yaşadıkları mağduriyetleri sonlandırarak sağlık turizminin gelişiminin önündeki engelleri ortadan kaldıracak. Sağlık turizminde kayıtlara geçen turist başı harcama tutarının 10 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Geciken vize işlemleri nedeniyle tercihini başka ülkelerden yana kullanan sağlık turistlerini de ülkemize kazandırarak Türkiye ekonomisine katma değer getireceğiz" diye konuştu.

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